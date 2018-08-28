Опрос: Почти половина американцев поддерживает идею импичмента Трампа

28 Авг. 23:53 2018-08-28T23:55:22+03:00

Дональд Трамп: "Если мне объявят импичмент, все станут очень бедными" Фото: REUTERS

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Всего за несколько дней американцев, поддерживающих идею импичмента президенту США Дональду Трампу стало больше. Судя по результатам последнего соцопроса, отстранить нынешнего главу Белого дома хотят 44 % опрошенных граждан, из них 79% – демократы, девять процентов – республиканцы.

При этом 49% респондентов, не относящих себя ни к одной из партий, тоже выступают за начало процедуры импичмента, сообщает газета The Hill.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее сам Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, американские рынки обрушатся и «все станут очень бедными».

Напомним, разговоры об импичменте возобновились на фоне бурного обсуждения в США якобы допущенных президентом нарушений во время предвыборной кампании. Новая волна общественного возмущения и многочисленных спекуляций в СМИ поднялась после того, как бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения из почти двух десятков.

Кроме того, в тот же день, сайт kp.ru писал и об этом, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, заключив сделку со следствием, заявил, что миллиардер-республиканец приказал ему заплатить двум женщинам, дабы не подмочить себе репутацию перед выборами.