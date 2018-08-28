Опрос: Почти половина американцев поддерживает идею импичмента Трампа
Всего за несколько дней американцев, поддерживающих идею импичмента президенту США Дональду Трампу стало больше. Судя по результатам последнего соцопроса, отстранить нынешнего главу Белого дома хотят 44 % опрошенных граждан, из них 79% – демократы, девять процентов – республиканцы.
При этом 49% респондентов, не относящих себя ни к одной из партий, тоже выступают за начало процедуры импичмента, сообщает газета The Hill.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее сам Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, американские рынки обрушатся и «все станут очень бедными».
Напомним, разговоры об импичменте возобновились на фоне бурного обсуждения в США якобы допущенных президентом нарушений во время предвыборной кампании. Новая волна общественного возмущения и многочисленных спекуляций в СМИ поднялась после того, как бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения из почти двух десятков.
Кроме того, в тот же день, сайт kp.ru писал и об этом, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, заключив сделку со следствием, заявил, что миллиардер-республиканец приказал ему заплатить двум женщинам, дабы не подмочить себе репутацию перед выборами.