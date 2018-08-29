Украина решила наращивать военное присутствие в Азовском море

СЕГОДНЯ 02:05 2018-08-29T02:20:01+03:00

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В Киеве решили наращивать военное присутствие Украины в Азовском море: увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надёжной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, нынешние киевские власти постоянно говорят о «тенденции к обострению» обстановки на Черном и Азовском море, необходимости «усилить свое присутствие» и создании «небольшого, но эффективного флота».

Недавно бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук вообще предложил Азовское море заминировать – дескать, это обезопасит Незалежную от потенциальной высадки российского десанта.

А вот замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука признал, что у Украины на море есть только кукиш, и единственное, чем страна может отреагировать на вымышленную «агрессию» северных соседей – это «дулю показать».

К слову, разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море Киев не собирается.