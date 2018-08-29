Актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем

СЕГОДНЯ 02:44 2018-08-29T03:03:57+03:00

Студия Warner Bros готова расторгнуть с ним контракт: слишком уж дорого ей обходится лечение голливудской звезды от алкоголизма

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Звезда Голливуда, оскароносный Бен Аффлек из-за своих проблем с выпивкой может потерять роль Бэтмена, сообщает The Wrap. На прошлой неделе он снова угодил в клинику для алкоголиков, где он должен пройти очередной месячный курс лечения от пристрастия к спиртному – уже второй в этом году и третий в своей жизни.

В связи с этим студия Warner Bros опасается, что страховщики, прекрасно зная о проблемах актера, завысят цены, и страховые расходы кинокомпании значительно возрастут. По словам источника издания, сумма страховки может сравняться с бюджетом фильма о сумрачном супергерое. Поэтому рассматривается вариант расторжения контракта с Аффлеком и его замены другим артистом.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, уговорить обладателя двух «Оскаров» пройти второй курс лечения удалось его бывшей жене Дженнифер Гарнер. Супруги давно вместе не живут, но общаются. Она же и в этот раз доставила Аффлека в частный реабилитационный центр.

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