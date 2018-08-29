Армения временно запретила ввоз мяса из России

СЕГОДНЯ 03:22 2018-08-29T03:36:16+03:00

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Армения временно запретила ввоз свинины, мяса птицы и яиц из нескольких регионов России, дабы не допустить проникновения в страну африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза республики на сайте армянского ведомства.

Ограничения начинают действовать с 28 августа. Приостановлен ввоз живых свиней и птицы, свинины и мяса дикой свиньи, а также их производных: кожевенного и кишечного сырья, перьев, пуха и яиц, мясокостной муки, пищевых добавок и кормов. Запрет также касается тары – полимерных и картонных коробок.

Как отмечают в ведомстве, это решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных, сообщившей, что на территории России были зафиксированы случаи африканской чумы свиней и птичьего гриппа, а также решения руководства Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.