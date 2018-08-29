2018-08-29T03:36:16+03:00
В мире

Армения временно запретила ввоз мяса из России

Это решение в республике объясняют африканской чумой свиней и птичьим гриппом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Армения запретила свинину из России из-за африканской чумыАрмения запретила свинину из России из-за африканской чумыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Армения временно запретила ввоз свинины, мяса птицы и яиц из нескольких регионов России, дабы не допустить проникновения в страну африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза республики на сайте армянского ведомства.

Ограничения начинают действовать с 28 августа. Приостановлен ввоз живых свиней и птицы, свинины и мяса дикой свиньи, а также их производных: кожевенного и кишечного сырья, перьев, пуха и яиц, мясокостной муки, пищевых добавок и кормов. Запрет также касается тары – полимерных и картонных коробок.

Как отмечают в ведомстве, это решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных, сообщившей, что на территории России были зафиксированы случаи африканской чумы свиней и птичьего гриппа, а также решения руководства Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем
Украина решила наращивать военное присутствие в Азовском море
Турция ответила США на призыв отказаться от российских С-400
Нечаянная невеста: Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
Подготовка к провокации с химоружием в Сирии: «Белые каски» завезли отраву на склад боевиков
Опрос: Почти половина американцев поддерживает идею импичмента Трампа
Климкин рассказал, когда Украина разорвет договор о дружбе с Россией
Белый дом: 18 сентября Трамп проведет переговоры с президентом Польши
США примут участие во встрече в Женеве по Сирии 14 сентября
Медведев провел первую рабочую встречу после долгого отсутствия на публике
В Москве зафиксировано самое жаркое 28 августа за полвека
Глава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной Кореей
Google опровергла обвинения Трампа в дискриминации консервативных СМИ в поисковой выдаче
Небензя: Сирийская армия не имеет ни химического оружия ни планов его применения
Глава Пентагона рассказал, когда американские войска покинут Сирию
Небензя: Москва призывает главарей бандформирований в Идлибе сложить оружие
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора «Трансаэро» Александра Бурдина
Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям в среду в полдень
Президент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в Хемнице
Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета
В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице
В течение полугода Индия запустить 19 космических аппаратов
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»