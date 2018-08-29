Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 04:40 2018-08-29T04:57:07+03:00

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Президент Бразилии Мишел Темер объявил, что направил войска в расположенный близ границы с Венесуэлой штат Рорайма, где сложилась чрезвычайная ситуация из-за огромного наплыва мигрантов из Боливарианской республики.

«Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения закона и порядка в штате Рорайма, чтобы гарантировать безопасность как бразильских граждан, так и венесуэльских мигрантов, которые бегут из этой страны в поисках убежища в Бразилии», - сказал он в своем видеообращении к соотечественникам, которое транслировало в прямом эфире государственное телевидение.

Мишел Темер отметил, что цель его решения – «дополнить гуманитарную деятельность» правительства страны, которое уже несколько месяцев предоставляет беженцам из Венесуэлы медицинскую помощь и временное жилье.

По его словам, в Рорайму прибывает так много мигрантов, потому что «венесуэльцам приходится жить в ужасных условиях», и эта «трагическая ситуация сегодня затрагивает почти всю Южную Америку».