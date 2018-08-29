Германия хочет помочь Турции деньгами

СЕГОДНЯ 05:53 2018-08-29T06:02:39+03:00

В Берлине опасаются, что тяжелая экономическая в стране может дестабилизировать весь регион и вызвать новую волну миграции

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В Германии задумались о срочной финансовой помощи Турции, переживающей тяжелый экономический кризис. Причем Берлин готов «поделиться» с Анкарой деньгами не из гуманности, а из опасений, что ситуация в стране может дестабилизировать весь ближневосточный регион и вызвать новую волну миграции, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники из официальных лиц ФРГ и Евросоюза.

По словам собеседников издания, консультации по этому вопросу пока только на ранней стадии и в итоге могут не привести к конкретным результатам. Один из них сказал, что немецкие власти «многое бы сделали», чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в Турции.

«У нас нет особенного выбора», - добавил чиновник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, всего за неделю турецкая лира подешевела на 14%. Введенные Соединенными Штатами в отношении Анкары экономические санкции привели к тому, что заграничные инвесторы кинулись выводить свои капиталы из страны, и местный валютный рынок затрясло. Президент Турции, комментируя ситуацию, сделал несколько резких и неожиданных заявлений. В частности, Реджеп Эрдоган обвинил США в заговоре против него.

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