Глава МИД Канады осталась довольна переговорами с торговым представителем США

СЕГОДНЯ 06:29 2018-08-29T06:38:52+03:00

Когда глава МИД Канады Христя Фриланд вышла из офиса торгового представителя США, ее обступили журналисты Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не зря так спешно отправилась в Вашингтон на переговоры по поводу нового соглашения, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Беседой с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером она осталась довольна и заявила поджидавшим ее у выхода журналистам, что это был «первый за неделю» конструктивный разговор.

Она добавила, что теперь Канада с нетерпением ждет встречи с представителями Мексики для обсуждения тех же вопросов, передает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, ради переговоров с американцами Христя Фриланд отменила визит в Киев, куда она собиралась прибыть во вторник. Такое решаеие канадский министр приняла после того, как глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами.

Напомним, по требованию недовольного «плохой сделкой» американского лидера Вашингтон, Мехико и Оттава ведут переговоры о новом договоре вместо NAFTA с 2017 года. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.