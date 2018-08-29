Погода в Москве на 29 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:13 2018-08-29T07:13:22+03:00

Метеорологи обещают кратковременный дождь в Москве на 29 августа 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на среду, 29 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +27 до +29 градусов. Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на четверг, 30 августа, температура воздуха составит 15...17 градусов тепла. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем — от 25 до 27 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 31 августа, также ожидается дождь. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов со знаком «плюс», днем — от 21 до 23 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 3- 8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи сообщали, что в последние дни лета температура воздуха в Москве будет на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.