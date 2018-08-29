2018-08-29T07:55:29+03:00
Политика

Пентагон готовится развернуть систему ПРО на севере Сирии

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили, что США планируют развернуть систему ПРО на севере СирииСМИ сообщили, что США планируют развернуть систему ПРО на севере СирииФото: REUTERS
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Турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера сообщило, что США планируют развернуть систему противоракетной обороны (ПРО) в ряде городов на севере Сирии.

Отмечается, что Пентагон уже установил три усовершенствованные радиолокационные системы в сирийских районах Таль Байдар, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррин. Кроме того, по данным СМИ, американцы развернули 13 портативных и стационарных систем радаров.

"Следующим шагом США станет создание системы противоракетной обороны в регионе, которая должна считаться частью долгосрочного плана Вашингтона по созданию хаоса в регионе", — сказал Аль-Эсмер.

Он отметил, что Вашингтон намерен установить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.

Кроме того, сообщается, что американская сторона формирует бесполетную зону на севере Сирии, и начали направлять в этот район радиолокационные системы.

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