В туристической отрасли появится 30 тысяч рабочих мест

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-29T08:11:42+03:00

В России создадут 45 новых туристических кластеров в 35 регионах страны. Проекты дадут тысячи рабочих мест и привлекут туристов

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К 2025 году в России появится 45 новых туристических кластеров. Они будут функционировать в 35 регионах России.

Площади включат в себя всю инфраструктуру: гостиницы, рестораны, музеи, пляжи. Находиться они будут по всей стране от Крыма до Алтая, на Камчатке и Дальнем Востоке, в Поволжье.

Только в Дальневосточном регионе новый проект даст дополнительно четыре тысячи рабочих мест, а всего в кластерах будет около 30 тысяч вакансий.

Данную идею разрабатывают в Ростуризме на протяжении семи лет. Строительство кластеров уже ведется, функционируют отели и рестораны. По плану к 2025 году они станут частью 15 крупных инвестиционных туристских проектов.

Ожидается, что проекты объединят в себе несколько регионов. «Черноморское побережье» будет условным названием для Крыма, Ставрополя и Краснодарского края. «Каспий» объединит Астраханскую область, Дагестан и Калмыкию.

Естественно, на данные работы нужны немалые средства. К 2025 году планируется потратить 247 млрд рублей. Финансирование будет совместное, в проекте примут участие коммерческие организации. Большая часть средств – 180 млрд рублей поступит из внебюджетных фондов.

Еще одна задача, чтобы кластеры заработали и стали привлекательными для туристов, нужно отремонтировать туристические объекты, реконструировать аэропорты, дороги, вокзалы, заняться капитальным строительством. Туристический потенциал каждого региона будет изучен и исходя из этого даны оценки и рекомендации.

Эксперты называют кластерный подход очень перспективным — выиграют от этого и путешественники, и те, кто создает условия для отдыха, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что на Алтае уже начал функционировать первый кластер "Скалистые горы".