В греческом порту тушат пожар на пароме, где находится более тысячи человек

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-29T09:06:45+03:00

Люди, которых уже сняли с горящего парома, наблюдают за эвакуацией остальных пассажиров Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В порту греческого Пирея эвакуируют людей с горящего парома «Элефтериос Венизелос» (Eleftherios Venizelos), на борту судна находится 1015 человек – 875 пассажиров и 140 членов экипажа, сообщает местное издание Naftemporiki.

Паром, принадлежащий одной из крупнейших пассажирских судоходных компаний в Греции ANEK Lines, в 22:00 во вторник, 28 августа, вышел из порта и направлялся на Крит, в порт Ханья. Однако ночью на борту вспыхнул пожар, и капитан судна, сообщив о ЧП в министерство судоходства Греции, принял решение вернуться в Пирей.

Над паромом виден дым, но огонь уже удалось взять под контрольФото: REUTERS

В порт отправления «Элефтериос Венизелос», сопровождаемый двумя пожарными судами, прибыл около четырех утра, там его уже ожидали огнеборцы со спецтехникой – в Пирей были стянуты все пожарные подразделения.

Паром Eleftherios Venizelos принадлежит компании ANEK LinesФото: REUTERS

К рассвету пожар на борту удалось локализовать. Отмечается, что пассажиры были в кормовой части и находились в безопасности, всем раздали спасательные жилеты.

Пассажиров высаживают по пожарным лестницамФото: REUTERS

Никто не пострадал благодаря тому, что сработала автоматическая система пожаротушения. Пассажиры злосчастного рейса признаются: они просто счастливы, что отделались легким испугом и все закончилось благополучно.

Люди в спасательных жилетах ожидают, когда их снимут с горящего паромаФото: REUTERS

Людей с огромного парома (его длина 175,5 метра, ширина – 28,5 метра) эвакуировали с помощью пожарных лестниц. Сейчас ситуация на борту под контролем.

Пожар на пассажирском пароме вспыхнул посреди ночиФото: REUTERS

По предварительным данным, пожар начался в гараже — загорелся один из грузовиков. На пароме находились машины: 80 грузовых и 152 легковых автомобиля.