2018-08-29T08:58:42+03:00
Наука

В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель

Конструкторы уверены, что уже в 2019 году смогут поднять в небо самолет на новом двигателе. Это сделает полеты гораздо более экономными
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
В России разработают гибридный двигатель для самолетовВ России разработают гибридный двигатель для самолетовФото: Марина МИТРОФАНОВА
Изменить размер текста:

В России разрабатывают новый гибридно-электрический авиационный двигатель. Он будет представлен к концу 2019 года. Новинка позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии на борту воздушного судна, снизить эксплуатационные расходы на его обслуживание, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и повысить топливную эффективность.

Требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым уровням шума и выбросов вредных веществ в атмосферу, подтолкнуло российскую авиацию к применению гибридных двигателей на самолетах.

В Минпромторге отметили, что отечественные разработки позволяют создать двигатель мощность 0,5 МВт. При разработке будут учтены новейшие технологии, в том числе высокотемпературной сверхпроводимости.

Эксперты уверены, что у разработки две стороны. В достоинства такого двигателя можно записать большую мощность, минимальный расход энергии, экономичность и дальность полета.

Среди недостатков вес аккумуляторов, внесение изменения в конструкцию самолета и двигателя, а так же трудности использования в холодное время года.

Пока такие установки будут применяться на винтокрылых самолетах, но в дальнейшем перед инженерами и разработчиками стоит задача увеличения числа пассажиров, сообщает газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"
В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек
Посол Украины рассказал о заявке Киева на покупку у Вашингтона комплексов ПВО
Экстримал из Германии покорил водную вершину
В греческом порту тушат пожар на пароме, где находится более тысячи человек
Порошенко заявил о «щупальцах Москвы» перед выборами на Украине
В туристической отрасли появится 30 тысяч рабочих мест
Пентагон готовится развернуть систему ПРО на севере Сирии
Экспорт российских лекарств оценили 20 млрд рублей
На Филиппинах взорвалась бомба, погибли два человека
Погода в Москве на 29 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Чехия отказалась принимать беженцев из Африки из-за украинцев
Глава МИД Канады осталась довольна переговорами с торговым представителем США
Германия хочет помочь Турции деньгами
В Риме оштрафовали туриста из России за купание в фонтане Треви
Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой
Экс-футболисту сборной Англии крыса отгрызла часть ноги
Армения временно запретила ввоз мяса из России
Актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем
Украина решила наращивать военное присутствие в Азовском море
Турция ответила США на призыв отказаться от российских С-400
Нечаянная невеста: Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца