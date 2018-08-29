В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель
В России разрабатывают новый гибридно-электрический авиационный двигатель. Он будет представлен к концу 2019 года. Новинка позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии на борту воздушного судна, снизить эксплуатационные расходы на его обслуживание, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и повысить топливную эффективность.
Требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым уровням шума и выбросов вредных веществ в атмосферу, подтолкнуло российскую авиацию к применению гибридных двигателей на самолетах.
В Минпромторге отметили, что отечественные разработки позволяют создать двигатель мощность 0,5 МВт. При разработке будут учтены новейшие технологии, в том числе высокотемпературной сверхпроводимости.
Эксперты уверены, что у разработки две стороны. В достоинства такого двигателя можно записать большую мощность, минимальный расход энергии, экономичность и дальность полета.
Среди недостатков вес аккумуляторов, внесение изменения в конструкцию самолета и двигателя, а так же трудности использования в холодное время года.
Пока такие установки будут применяться на винтокрылых самолетах, но в дальнейшем перед инженерами и разработчиками стоит задача увеличения числа пассажиров, сообщает газета «Известия».