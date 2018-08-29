В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель

СЕГОДНЯ 08:58 2018-08-29T08:58:42+03:00

Конструкторы уверены, что уже в 2019 году смогут поднять в небо самолет на новом двигателе. Это сделает полеты гораздо более экономными

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В России разрабатывают новый гибридно-электрический авиационный двигатель. Он будет представлен к концу 2019 года. Новинка позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии на борту воздушного судна, снизить эксплуатационные расходы на его обслуживание, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и повысить топливную эффективность.

Требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым уровням шума и выбросов вредных веществ в атмосферу, подтолкнуло российскую авиацию к применению гибридных двигателей на самолетах.

В Минпромторге отметили, что отечественные разработки позволяют создать двигатель мощность 0,5 МВт. При разработке будут учтены новейшие технологии, в том числе высокотемпературной сверхпроводимости.

Эксперты уверены, что у разработки две стороны. В достоинства такого двигателя можно записать большую мощность, минимальный расход энергии, экономичность и дальность полета.

Среди недостатков вес аккумуляторов, внесение изменения в конструкцию самолета и двигателя, а так же трудности использования в холодное время года.

Пока такие установки будут применяться на винтокрылых самолетах, но в дальнейшем перед инженерами и разработчиками стоит задача увеличения числа пассажиров, сообщает газета «Известия».