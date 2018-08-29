2018-08-29T09:14:08+03:00
Происшествия

В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек

Инцидент произошел в ночь на понедельник на железнодорожной станции Петровский Завод
Екатерина БОЛГОВА
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На воинский эшелон в Забайкалье напали около 10 человекНа воинский эшелон в Забайкалье напали около 10 человекФото: "КП" Архив
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В нападении на воинский эшелон в Забайкальском крае участвовали около десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 августа, на железнодорожной станции Петровский Завод. По информации следствия, около десяти человек напали на поезд, остановившийся на станции с личным составом и военной техникой по пути на учения "Восток-2018". Они начали забрасывать часовых камнями, после чего часовой сделал выстрел в воздух. Нападавшие не отреагировали на это, в результате военнослужащие открыли огонь на поражение. Из-за полученного ранения позже скончался один из хулиганов.

Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель Антон Жданов. Он имел судимость, был так называемым смотрящим в криминальных кругах.

По предварительным данным, остальные нападавшие были местными жителями. Конфликт начался в кафе рядом со станцией, где Жданов отмечал свой день рождения.

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