2018-08-29T09:52:29+03:00
Происшествия

Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"

Число погибших от разгула стихии составило 2975 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Жертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико стали почти 3 тысячи человекЖертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико стали почти 3 тысячи человекФото: REUTERS
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Власти Пуэрто-Рико повысили количество жертв мощного урагана "Мария", который обрушился на островное государство в сентябре 2017 года. По официальным данным, число погибших от разгула стихии составило 2975 человек.

Как сообщило агентство Associated Press, ранее представители Университета Джорджа Вашингтона подготовили доклад, посвященный оценкам количества жертв урагана. Исследование проводилось по заказу властей Пуэрто-Рико, там и была озвучена указанная цифра.

Позже губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что после изучения исследования правительство признает 2975 погибших. В декабре прошлого года власти сообщали, что из-за урагана "Мария" погибли 64 человека. Он добавил, что эту цифру также не надо считать окончательной.

"Правда заключается в том, что еще предстоит много работы", - сказал Росселло.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября 2017 года, затем начались масштабные наводнения. По оценке аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб мог составить до95 млрд долларов.

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