Австрийское издание выяснило причины популярности Путина на Западе

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-29T10:12:10+03:00

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Президент России Владимир Путин популярен в западных странах благодаря трем факторам, пишет австрийское издание Der Standard.

Отмечается, что российский лидер пользуется популярностью среди представителей разных политических взглядов на Западе, особенно его любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. Поэтому неудивительно, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, подчеркивает издание.

Первая причина популярности Путина — то, что он проявляет себя как поклонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье.

Во-вторых, он представляется как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах. Так, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, пишет Der Standard. И, наконец, российский лидер популярен во многом благодаря личным качествам. Он симпатичен, ему свойственна самоирония и остроумие, он скромный, с отличным чувством юмора.