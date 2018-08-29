НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота РФ у берегов Сирии
НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота России в Средиземном море у побережья Сирии. По словам представителя североатлантического альянса Оаны Лунгеску, Россия направила в Средиземное море в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами. Она отметила, что НАТО не будет «размышлять о намерениях российского флота».
«Многие страны блока действуют в Средиземноморье, наш флот постоянно там, поэтому мы контролируем военно-морскую деятельность в регионе, в том числе Москвы», — сказала Лунгеску, передает Haaretz.
Она добавила, что солдат альянса нет на территории в Сирии. По ее словам, альянс поддерживает действия ООН по достижению политического урегулирования конфликта.
Напомним, накануне стало известно, что Министерство обороны России укрепило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. В ее состав теперь вошли 10 кораблей,большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, в регион отправлены две подводные лодки.