2018-08-29T10:58:52+03:00
Общество

Москву ждет новый температурный рекорд

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 10 градусов
Ася РОМАНЧУК
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Синоптики прогнозируют аномально теплый деньСиноптики прогнозируют аномально теплый деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодняшний день обещает порадовать москвичей настоящей летней погодой. Несмотря на то, что остаются считанные деньки лета, на улице совсем не чувствуется приближающаяся осень. А совсем наоборот.

Центр погоды «Фобос» прогнозирует сегодня теплый день. На улице будет +29, а это на десять градусов выше климатической нормы.

Погода в этот день станет самой теплой за всю историю наблюдений.

Последние 15 лет наблюдений за погодой была зафиксирована максимальная температура всего 26,6 градусов. Сегодня, 29 августа, ожидается колебание температуры от 28 до 30 градусов.

Накануне тоже был побит температурный рекорд последних 49 лет. Днем столбики термометров в Москве поднялись до 29,6 градусов, что едва не превысило показатель 1969 года, тогда в столице было зафиксировано 31,2 градуса, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году август тоже выдался жарким. В середине месяца температура держалась на отметке в 31 градус тепла.

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