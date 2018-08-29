2018-08-29T11:10:26+03:00
Происшествия

В Ростуризме назвали число пострадавших в аварии в Анталье россиян

По последним данным, в результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 13 российских граждан
Екатерина БОЛГОВА
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Турция произошла авария с российскими туристамиТурция произошла авария с российскими туристамиФото: REUTERS
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Пресс-служба Ростуризма сообщила, что в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье пострадали 13 россиян.

Напомним, ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате ДТП в Турции. Авария случилась рано утром в среду, 29 августа. Автобус, в котором находились 25 российских граждан, столкнулся с грузовым автомобилем в районе Белека в 5 утра по местному времени (совпадает с московским). После этого автобус, направлявшийся в аэропорт, съехал с трассы.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины», — говорится в сообщении Ростуризма.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы Антальи. Ожидается, что в среду они вылетят в Россию. Состояние здоровья всех россиян не уточняется. Также не сообщается, из каких российских регионов прибыли в Турцию на отдых туристы.

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