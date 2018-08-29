«И здесь мы их обошли»: Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-29T11:43:06+03:00

По словам главы Минпромторга, у президента США автомобиль сделан на базе тяжелой платформы, а у российского лидера - серийная машина

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Aurus для президента России Владимира Путина перед кадиллаком главы США Дональда Трампа.

Мировая премьера лимузинов для президента.На Московском международном автосалоне презентуют новые лимузины для первых лиц. На автомобили Aurus проекта кортеж уже поступило боле сотни заявок из разных стран.

Отметим, что в настоящее время Трамп ездит на Cadillac One по прозвищу "Зверь", который ему достался от 44-го президента Барака Обамы. В России разрабатываются автомобили класса "люкс" для первых лиц государства в рамках проекта "Кортеж". В свободной продаже машины этого семейства появятся под брендом Aurus в начале 2019 года.

"И здесь мы их обошли", — улыбнулся Мантуров, комментируя сообщение о том, что даже в США говорят, что лимузин российского лидера длиннее и больше кадиллака Трампа.

Он отметил, что у президента США автомобиль сделан на базе тяжелой платформы, а у российского лидера - серийная машина. В этом и заключается основное отличие.

"А когда берется тот же самый Мерседес... и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной. А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично", — добавил Мантуров.

По его словам, выбирая для себя Aurus, Путин не требовал дополнительные усложнения.

"Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание", — добавил глава Минпромторга, передает РИА Новости.

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