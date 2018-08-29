Около тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии на родину

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-29T11:52:08+03:00

Более тысячи россияне не могут вернуться из Болгарии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Более тысячи россиян, отдыхающих в Болгарии, не могут вернуться домой. Их обратные билеты на чартеры оказали недействительны, поскольку туроператор смог продать их повторно другим людям.

Как сообщили в Ростуризме, все россияне должны были вылететь рейсами авиакомпании Bulgaria Air до 9 сентября. Однако в минувшую пятницу болгарская компания «Ной травел», которая выступает посредником между российскими фирмами и Bulgaria Air, досрочно прекратила сотрудничество с компанией «Турово», занимающейся продажей авиабилетов в Болгарию и обратно. После прекращения сотрудничества, болгары повторно выставили на продажу билеты, которые уже были оформлены россиянами. Из-за этого оказалось, что на один билет претендует по два человека, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что заранее о произошедшем пострадавших туристов никто не предупредил. Многие узнали о том, что их билеты недействительны уже в аэропорту. В частности, на курортах застряли 150 детей.

В результате, организованную детскую туристическую группу отправили домой за счет «Ной травел». Еще 24 ребенка будут отправлены домой 31 августа. Консульство держит ситуацию на контроле, передает сетевое издание m24.ru.