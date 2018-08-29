2018-08-29T11:54:13+03:00
Москва

На востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму почти в пять раз

Отклонение от нормы зафиксировано в 5 утра в районе Выхино-Жулебино
Екатерина БОЛГОВА
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Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен почти в пять разУровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен почти в пять разФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 29 августа, уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысил норму в 4,9 раза. Такой показатель зафиксировал "Мосэкомониторинг", сообщается на сайте экологической службы.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода почти в пять раз выше порога зафиксировано в 5 утра по московскому времени 29 августа в районе Выхино-Жулебино. Сведения были получены со станции экомониторинга "М2 (Жулебино)", которая мониторит зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и Люберецких очистного предприятия "Мосводоканала". Также небольшие отклонения от нормы ПДК сероводорода были выявлены ночью в районах Рязанский и Печатники.

Напомним, ранее "Мосэкомониторинг" заявлял о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы. Накануне станция "Новокосино" автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 2 ПДК.

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