Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на год вперед

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-29T12:59:13+03:00

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В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин заявил, что главная цель пенсионных изменений состоит в обеспечении стабильности и устойчивости пенсионной системы.

"А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров", - сказал глава государства в своем телеобращении к россиянам, посвященном изменениям пенсионной системы. Следите за выступлением президента в видеотрансляции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Путин заявил на совещании по социально-экономическим вопросам, что собирается поделиться своим отношением к законопроекту об изменениях пенсионной системы. "Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал Путин.

В июле Государственная дума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект о пенсионных изменениях. Документ в том числе предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Законопроект планирует рассмотреть в сентябре, в настоящее время продолжается сбор предложений.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА