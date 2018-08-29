Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности
В среду, 29 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности. По его словам, в бюджете есть средства для пополнения Пенсионного фонда
«Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда», - сказал президент в телеобращении, посвященном изменениям пенсионной системы.
Он отметил, что правительство сможет индексировать пенсии, как и планировалось ранее.
«Мы, как минимум, ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки», - отметил глава государства.
Он добавил, что Россия «преодолела серьёзные трудности в экономике», а с 2016 года фиксируется стабильный экономический рост.
Напомним, ранее Путин заявил, что предложил повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин.