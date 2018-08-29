2018-08-29T12:52:24+03:00
Политика

Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие 7-10 лет правительство сможет продолжать индексировать пенсии в установленные сроки
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 29 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности. По его словам, в бюджете есть средства для пополнения Пенсионного фонда

«Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда», - сказал президент в телеобращении, посвященном изменениям пенсионной системы.

Он отметил, что правительство сможет индексировать пенсии, как и планировалось ранее.

«Мы, как минимум, ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки», - отметил глава государства.

Он добавил, что Россия «преодолела серьёзные трудности в экономике», а с 2016 года фиксируется стабильный экономический рост.

Напомним, ранее Путин заявил, что предложил повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

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