2018-08-29T12:50:12+03:00
Политика

Эксперт рассказал, почему США не продаст Киеву новейшее ПВО

Власти США откажутся от сделки, так как риск использования Киевом данного оружия очень велик
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Эксперты уверены, что США откажется поставить Киеву системы ПВОЭксперты уверены, что США откажется поставить Киеву системы ПВОФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В преддверии выборов действующие власти Украины зарабатывают очки у электората. Акцент делается на безопасность страны: будет увеличено присутствие корабельной группировки в Азовском море, закуплены новые системы ПВО в США.

Военные эксперты уверены, что сделка не может состояться. Америка откажется поставлять Украине боевые единицы потому, что слишком велика угроза их использования.

- Сделка невозможна, Америка прекрасно понимает все риски. США поставляют подобного рода комплексы для стран-союзниц, где существуют политически стабильные и предсказуемые режимы и дееспособная армия. На Украине этого нет. Получи Киев в руки такое оружие, последствия могут быть катастрофическими, - поясняет ФАН военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Стоимость покупки одной единицы ПВО 750 миллионов долларов. Это непосильная сумма для бюджета страны.

- То есть, нужно найти более миллиарда долларов. Бюджет Украины не потянет эту сделку. Я думаю, подобного рода заявления делаются в преддверии избирательной кампании Порошенко, которому сейчас важно заработать очки среди националистического электората, — резюмировал Игорь Коротченко.

Сайт kp.ru писал, что в министерстве обороны Украины высказались за приобретение американских комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Позже чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о заявке Киева на покупку у Вашингтона систем противовоздушной обороны. Он отметил, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов, а Украина рассчитывает закупить минимум три таких комплекса.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности
В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»
Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста
Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет
Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на год вперед
Украинские политики подрались в прямом эфире
На востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму почти в пять раз
Около тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии на родину
«И здесь мы их обошли»: Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа
Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи с перехватом китайской компанией почты Клинтон
В Ростуризме назвали число пострадавших в аварии в Анталье россиян
Москву ждет новый температурный рекорд
НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота РФ у берегов Сирии
Австрийское издание выяснило причины популярности Путина на Западе
Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"
В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек
В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель