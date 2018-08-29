Эксперт рассказал, почему США не продаст Киеву новейшее ПВО

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-29T12:50:12+03:00

Власти США откажутся от сделки, так как риск использования Киевом данного оружия очень велик

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В преддверии выборов действующие власти Украины зарабатывают очки у электората. Акцент делается на безопасность страны: будет увеличено присутствие корабельной группировки в Азовском море, закуплены новые системы ПВО в США.

Военные эксперты уверены, что сделка не может состояться. Америка откажется поставлять Украине боевые единицы потому, что слишком велика угроза их использования.

- Сделка невозможна, Америка прекрасно понимает все риски. США поставляют подобного рода комплексы для стран-союзниц, где существуют политически стабильные и предсказуемые режимы и дееспособная армия. На Украине этого нет. Получи Киев в руки такое оружие, последствия могут быть катастрофическими, - поясняет ФАН военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Стоимость покупки одной единицы ПВО 750 миллионов долларов. Это непосильная сумма для бюджета страны.

- То есть, нужно найти более миллиарда долларов. Бюджет Украины не потянет эту сделку. Я думаю, подобного рода заявления делаются в преддверии избирательной кампании Порошенко, которому сейчас важно заработать очки среди националистического электората, — резюмировал Игорь Коротченко.

Сайт kp.ru писал, что в министерстве обороны Украины высказались за приобретение американских комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Позже чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о заявке Киева на покупку у Вашингтона систем противовоздушной обороны. Он отметил, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов, а Украина рассчитывает закупить минимум три таких комплекса.