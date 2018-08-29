Медведев призвал в короткие сроки воплотить в жизнь предложения президента по пенсиям

СЕГОДНЯ 13:18 2018-08-29T13:18:49+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что предложения президента РФ Владимира Путина по изменениям пенсионной системы необходимо воплотить в жизнь в максимально короткие сроки. Он поручил членам кабинета министров в ближайшее время проработать соответствующие предложения.

«Теперь предстоит воплотить их (инициативы президента) в жизнь. Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности. Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна, прежде всего, вас, взяться за реализацию этих изменений», - сказал Медведев, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой во время селекторного совещания в Горках.

Напомним, ранее в среду, 29 августа, Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу изменений пенсионного законодательства. Так, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию на пять для мужчин и женщин, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и другие меры.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА