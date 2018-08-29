«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-29T13:53:18+03:00

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил выступить с телеобращением к гражданам страны по вопросам изменения пенсионной системы. По его словам, он принял такое решение, так как вопросы по пенсиям важны для миллионов россиян.

"Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека, поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными", — сказал Путин в ходе выступления.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, внесенный кабмином. Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент РФ предложил смягчить эти изменения — повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. По словам Путина, основная задача законопроекта — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы. Что, как отметил глава государства, будет означать не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА