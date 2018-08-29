Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-29T14:14:52+03:00

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала откровенным выступление президента страны Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы. Она отметила, что российский лидер честно поделился своим мнением по этой теме, "как всегда все взвалив на свои плечи".

Напомним, в среду, 29 августа, глава государства выступил с телеобращением по пенсионным изменения. На время выступления Путина ЦИК прервал свое заседание, передав на видеопанель обращение.

"Очень важно, что президент откровенно, прямо, честно рассказал о своей позиции, четко сформулированной. Как всегда все взвалил на свои плечи… Очень важно, что все эту позицию услышали, каждый сделал для себя выводы", — сказала Памфилова, комментируя выступление Путина.

ПОЛНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА