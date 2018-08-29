Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Отпуск длительностью более трех недель в год продлевает человеческую жизнь. С таким заявление выступили ученые из Университета Хельсинки.
Научный сотрудник Тимо Страндберг еще в 1970-х годах. Он пригласил для участия более тысячи добровольцев-бизнесменов. Проведя анализ, ученый установил, что даже несмотря на то, что участники эксперимента тщательно следили за своим здоровьем и смогли избежать сердечно-сосудистых заболеваний, они все равно умирали достаточно рано из-за нехватки отдыха.
«Не думайте, что здоровый образ жизни будет компенсировать слишком тяжелую работу и недостаточное количество выходных», — приводит слова ученого ФАН.
По словам Страндберага, люди, которые ежегодно отдыхали менее трех недель, умирали в среднем на 37% чаще, чем люди, которые позволяли себе вдоволь отдыхать.
Сам профессор добавил, что в прошлом году взял отпуск пять недель, и рекомендует всем последовать его примеру, пишет сайт argumenti.ru.