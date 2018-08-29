2018-08-29T14:33:16+03:00
Наука

Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека

Специалисты назвали необходимое количество дней для ежегодного отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Большой отпуск продлевает жизньБольшой отпуск продлевает жизньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отпуск длительностью более трех недель в год продлевает человеческую жизнь. С таким заявление выступили ученые из Университета Хельсинки.

Научный сотрудник Тимо Страндберг еще в 1970-х годах. Он пригласил для участия более тысячи добровольцев-бизнесменов. Проведя анализ, ученый установил, что даже несмотря на то, что участники эксперимента тщательно следили за своим здоровьем и смогли избежать сердечно-сосудистых заболеваний, они все равно умирали достаточно рано из-за нехватки отдыха.

«Не думайте, что здоровый образ жизни будет компенсировать слишком тяжелую работу и недостаточное количество выходных», — приводит слова ученого ФАН.

По словам Страндберага, люди, которые ежегодно отдыхали менее трех недель, умирали в среднем на 37% чаще, чем люди, которые позволяли себе вдоволь отдыхать.

Сам профессор добавил, что в прошлом году взял отпуск пять недель, и рекомендует всем последовать его примеру, пишет сайт argumenti.ru.

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