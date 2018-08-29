2018-08-29T14:48:48+03:00
Происшествия

У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами

Стихия может стать следствием землетрясения у берегов Новой Каледонии
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На Фиджи объявлена угроза цунамиНа Фиджи объявлена угроза цунамиФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

Угроза возникновения цунами объявлена у берегов двух островов в архипелагах Фиджи и Вануату. Стихия может быть вызвана сильным землетрясением, которое произошло в Тихом океане.

В Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили, что во время прилива у берегов островов высота волн может достигать от 0,3 до 1 метра. В связи с этим, специалисты просят местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности и быть осторожными во время стихии, передает телеканал «360».

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7.0 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы 29 августа в 3.51 по местному времени (6.51 мск).

Сообщается, что очаг располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер на глубине порядка 10 километров. По предварительным данным, в результате стихии никто не пострадал. Разрушения также не были зафиксированы, передает сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы
Медведев призвал в короткие сроки воплотить в жизнь предложения президента по пенсиям
Рубль начал расти к доллару и евро во время выступления Путина
Эксперт рассказал, почему США не продаст Киеву новейшее ПВО
Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности
В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»
Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста
Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет
Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на год вперед
Украинские политики подрались в прямом эфире
На востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму почти в пять раз
Около тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии на родину
«И здесь мы их обошли»: Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа
Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи с перехватом китайской компанией почты Клинтон
В Ростуризме назвали число пострадавших в аварии в Анталье россиян
Москву ждет новый температурный рекорд
НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота РФ у берегов Сирии
Австрийское издание выяснило причины популярности Путина на Западе
Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"
В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек
В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель