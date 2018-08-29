У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-29T14:48:48+03:00

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Угроза возникновения цунами объявлена у берегов двух островов в архипелагах Фиджи и Вануату. Стихия может быть вызвана сильным землетрясением, которое произошло в Тихом океане.

В Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили, что во время прилива у берегов островов высота волн может достигать от 0,3 до 1 метра. В связи с этим, специалисты просят местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности и быть осторожными во время стихии, передает телеканал «360».

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7.0 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы 29 августа в 3.51 по местному времени (6.51 мск).

Сообщается, что очаг располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер на глубине порядка 10 километров. По предварительным данным, в результате стихии никто не пострадал. Разрушения также не были зафиксированы, передает сайт «Свободная пресса».