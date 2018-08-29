АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-29T15:12:36+03:00

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Компания «АвтоВАЗ» показала прототип будущего поколения внедорожников Lada 4x4. Концепт под названием Vision был представлен на Московском международном автосалоне.

«Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4», - рассказал о новинке директор по дизайну Lada Стив Маттин, подчеркнув, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается.

В основе Lada 4x4 Vision лежит платформа длиной 4,2 метра. На внедорожный характер автомобиля намекают солидный клиренс, короткие свесы, а также внушительные углы въезда и съезда. Трансмиссия обладает «широким набором высоких и низких коэффициентов», заверил разработчик.

Фото: АвтоВАЗ

Других подробностей о технических характеристиках концепта в рамках презентации не приводилось. Внедорожник отличается агрессивным и интересным дизайном с большой черной радиаторной решеткой, фирменной оптикой в стиле «Икс-графики», хромированными элементами в форме бумерангов и ярко-выраженной металлической защитой днища. Удобство доступа в салон обеспечивается широкими распашными дверями.

Фото: АвтоВАЗ

Интерьер радует удобными сидениями с боковой поддержкой. На центральной консоли разместили два дисплея — верхний предназначен для вывода навигационной информации, более компактный нижний — для настройки климатической установки. Ниже расположился массивный селектор АКП и «шайба» выбора режимов работы трансмиссиию

Фото: АвтоВАЗ

Также автомобиль получил «спортивный» мультифункциональный руль со скошенным верхним и нижним сегментом.

Фото: АвтоВАЗ

В мае 2018 года экс-президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что новое поколение Lada 4x4 появится в 2021-2022 годах. Платформа для будущего внедорожника пока не выбрана, по некоторым данным ей может стать среднеразмерное шасси CMFB-LS альянса Renault-Nissan.