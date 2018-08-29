Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-29T15:13:05+03:00

Чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать правилам сервиса, а пользователь должен предоставить свое полное имя и копию удостоверения личности

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Социальная сеть Instagram объявила о введении функции верификации учетной записи по факту предоставления документа от пользователя.

Сервис отмечает, что для того, чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать правилам компании, а пользователь должен предоставить свое полное имя и копию удостоверения личности. Но подчеркивается, что отправка соответствующего запроса не гарантирует верификацию аккаунта. При вынесении решения Instagram обещает изучить аутентичность, уникальность, полноту и известность аккаунта.

Кроме того, в рамках усиления мер безопасности и защиты пользователей соцсеть введет возможность получить данные о популярных аккаунтах в Instagram, чтобы оценить их подлинность. Доступными станут дата и страна создания учетной записи, аккаунты с общими подписчиками, изменения никнейма пользователя в течение года и рекламные объявления.

Кроме того, в скором времени пользователи смогут входить в Instagram через аккаунты других приложений, введя специальный код безопасности, который можно будет получить в настройках.