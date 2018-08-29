Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-29T15:29:14+03:00

Об этом премьер-министр на селекторном совещании с регионами, посвященном началу учебного года

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Глава правительства России Дмитрий Медведев дал поручение ввести персональную ответственность для чиновников, которые не добились в субъектах строительства в школах туалетов с отоплением и канализацией.

"Поручение такое: если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна (Васильева, министр просвещения), подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей", - заявил премьер на селекторном совещании с регионами в преддверии начала нового учебного года.

По его словам, это может быть наказание для глав регионов.

"Понимаю, что там были сложные погодные условия. Тем не менее, подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц", - отметил Медведев.

Затем главы субъектов доложили главе правительства, как обстоит ситуация с "теплыми туалетами" в их регионах. Он отметил, что каждый губернатор должен отчитаться по этому вопросу.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что с выполнением этой задачи сложно в Забайкалье и Приморье, так как там неподходящие погодные условия, передает "Интерфакс".