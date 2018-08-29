Украина запретила импорт цементного клинкера из России

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-29T15:45:59+03:00

В министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что это решение позволит защитить экономические интересы страны

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В среду, 29 августа, правительство Украины приняло решение о запрете импорта цементного клинкера из России.

"Цементный клинкер добавлен в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины из России", - заявили в министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Члены правительства считают, что это решение даст возможность защитить экономические интересы Украины после запрета Москвы на ввоз некоторых товаров из Киева, а также на транзит продукции в Казахстан и Киргизию.

В ведомстве отметили, что в прошлом году импорт российского цементного клинкера на Украину увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем предыдущего года — около 0,9 млн тонн стоимостью 32,9 млн долларов.

При этом, в кабмине отметили, что запрет на импорт российского цементного клинкера не приведет к дефициту цемента, так как можно ввозить из соседних стран Евросоюза. Также члены правительства полагают, что принятое решение положительно повлияет на уровень производства цемента местными предприятиями, передает ТАСС.