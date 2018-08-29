Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Российская сторона считает не соответствующими действительности сообщения о якобы прошедшей в июне 2018 года в столице Сирии встрече высокопоставленных представителей разведывательных служб этой страны и Соединенных Штатов. Об этом сообщил журналистам специальных представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"У нас нет такой информации. Думаю, это фейковые новости как обычно", - сказал замминистра в среду, 29 августа.
Ранее в ливанском издании Al Akhbar появилась информация частном визите представителей американских специальных служб в Дамаск. Отмечалось, что в июне 2018 года там состоялись консультации с сирийским кабмином.
Напомним, ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения о воздушном ударе российских самолетов по территории Афганистана в районе границы с Таджикистаном.