Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-29T15:54:33+03:00

В МИД РФ считают фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Богданов заявил об отсутствии у российской стороны такой информации

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Российская сторона считает не соответствующими действительности сообщения о якобы прошедшей в июне 2018 года в столице Сирии встрече высокопоставленных представителей разведывательных служб этой страны и Соединенных Штатов. Об этом сообщил журналистам специальных представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"У нас нет такой информации. Думаю, это фейковые новости как обычно", - сказал замминистра в среду, 29 августа.

Ранее в ливанском издании Al Akhbar появилась информация частном визите представителей американских специальных служб в Дамаск. Отмечалось, что в июне 2018 года там состоялись консультации с сирийским кабмином.

Напомним, ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения о воздушном ударе российских самолетов по территории Афганистана в районе границы с Таджикистаном.