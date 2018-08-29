Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-29T16:00:32+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не смогли сменить режим в Сирии. Такде он назвал эгоистичной позицию Вашингтона по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«Уже не первый раз Соединённые Штаты при самых разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма», — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в среду, 29 августа.

По его словам, американцы «пытаются сделать в Сирии» так же, как произошло в Ираке и Ливии. Однако эта попытка не увенчалась успехом, отметил министр.

«Мы считаем такие эгоистические, односторонние, геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», — подчеркнул глава МИД России, передает RT.