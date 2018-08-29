2018-08-29T17:35:28+03:00
Экономика

США готовятся подать иск в ВТО против России

В Вашингтоне недовольны сборами, которые Москва установила в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий
Денис СУХОВ
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США готовятся подать иск в ВТО против РоссииСША готовятся подать иск в ВТО против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США запросили у Всемирной торговой организации проведение консультаций с Россией по вопросу пошлин, которые Москва ввела на ряд импортируемых американских товаров. Об этом сообщила пресс-служба ВТО.

Отмечается, что запрос консультаций является первым шагом в процедуре подачи иска. Американская сторона указывает, что Россия установила пошлины на продукцию из США, но не применяет их в отношении аналогичных товаров из других стран-членов ВТО.

В свою очередь в Минэкономразвития РФ подчеркнули, что США неверно интерпретируют принятые Россией меры, и Москва действует в рамках правил ВТО.

Напомним, с 5 августа Россия обложила пошлиной ряд импортных американских товаров в ответ на введенный США сбор на сталь и алюминий.

В частности, под российские пошлины попали отдельные виды импортных транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ставки составляют от 25% до 40%.

В марте этого года США установили пошлины на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия, как и другие пострадавшие от этих мер экспортеры, уже инициировала соответствующие разбирательства в ВТО. В случае, если в ходе консультаций не удастся достичь взаимоприемлемых решений, Москва попросит организацию передать спор на рассмотрение третейской группы.

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