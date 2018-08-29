2018-08-29T17:47:01+03:00
Общество

Губернатор Вологодской области прокомментировал инициативы по изменению пенсионной реформы, выдвинутые Президентом страны

По мнению Олега Кувшинникова, в своем обращении глава государства четко разъяснил государственные меры по повышению социальной защищенности людей предпенсионного возраста
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Вологодчина традиционно считается аграрным регионом, поэтому многие труженики села позитивно воспримут идею Владимира Путина по 25% надбавке для пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, убежден Губернатор: «Очень важно, что сокращен трудовой стаж по выходу на пенсию. Для женщин предлагается снизить его до 37, а для мужчин – до 42 лет. Люди, которые всю жизнь отдали работе на промышленных предприятиях и в социальной сфере, заслуживают того, чтобы досрочно выйти на пенсию».

Глава региона отметил, что многие предложения, разработанные в Правительстве и Законодательном Собрании нашей области, нашли свое отражение в инициативах Президента.

«На мой взгляд, одна из важнейших инициатив касается сохранения льгот для многодетных матерей. В соответствии с предложениями Президента они будут иметь право на досрочную пенсию, а в случае, если в семье воспитывается пять и более детей, возраст выхода на пенсию и вовсе не изменится и составит 50 лет», - отметил Губернатор.

По мнению Олега Кувшинникова, также очень важно предложение Президента об ужесточении административной и уголовной ответственности работодателей за необоснованное увольнение людей старшего поколения, а также за отказ в приеме на работу, мотивированный возрастным цензом.

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