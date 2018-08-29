Сергей Хестанов: «Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится»

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-29T17:56:53+03:00

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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Наверное, многих бы обрадовало решение оставить все как есть. Но эксперты объясняют, почему это невозможно:

- Реформа назрела давно. В далеком 1932 году, когда эта действующая система внедрялась, на 1 пенсионера приходилось 7 работников. При таком соотношении, никаких трудностей с выплатой пенсий не возникало, - объяснил в интервью радио «Комсомольская правда» экономист Сергей Хестанов. - К началу 80-х годов начала вырисовываться проблема. Тогда число работников на 1 пенсионера стало приближаться к 3. И нагрузки на бюджет по субсидированию пенсионной системы стали чувствительны. Но тогда это совпало с ростом доходов СССР от экспорта нефти и газа. И государство решило эту непопулярную тему вообще даже не обсуждать. Сейчас, когда мы вплотную приблизились к цифре 2 работника на 1 пенсионера, эти изменения необходимы. Для двух работников содержать одного пенсионера тяжело, и с этим нужно что-то делать.

- Есть такое популярное мнение. Мол, а давайте мы вот вложим все, что у нас накопилось, от продажи нефти и газа, в повышение пенсий? И не будем повышать пенсионный возраст?

- Если мы задумаем только за счет доходов от нефти и газа содержать пенсионеров, то где-то в течение года-двух эти доходы будут потрачены, - говорит Хестанов. - У нас не настолько большие резервы. А пенсионеры составляют, грубо говоря, около трети населения. Соответственно, такое большое количество людей содержать за счет доходов от нефти и газа просто не получится, как бы мы этого ни хотели.

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