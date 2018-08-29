2018-08-29T17:56:53+03:00
Экономика

Сергей Хестанов: «Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится»

Экономист объясняет, почему повышать пенсионный возраст все-таки придется
Александра КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Президент Владимир Путин рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства.Президент Владимир Путин рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Наверное, многих бы обрадовало решение оставить все как есть. Но эксперты объясняют, почему это невозможно:

- Реформа назрела давно. В далеком 1932 году, когда эта действующая система внедрялась, на 1 пенсионера приходилось 7 работников. При таком соотношении, никаких трудностей с выплатой пенсий не возникало, - объяснил в интервью радио «Комсомольская правда» экономист Сергей Хестанов. - К началу 80-х годов начала вырисовываться проблема. Тогда число работников на 1 пенсионера стало приближаться к 3. И нагрузки на бюджет по субсидированию пенсионной системы стали чувствительны. Но тогда это совпало с ростом доходов СССР от экспорта нефти и газа. И государство решило эту непопулярную тему вообще даже не обсуждать. Сейчас, когда мы вплотную приблизились к цифре 2 работника на 1 пенсионера, эти изменения необходимы. Для двух работников содержать одного пенсионера тяжело, и с этим нужно что-то делать.

- Есть такое популярное мнение. Мол, а давайте мы вот вложим все, что у нас накопилось, от продажи нефти и газа, в повышение пенсий? И не будем повышать пенсионный возраст?

- Если мы задумаем только за счет доходов от нефти и газа содержать пенсионеров, то где-то в течение года-двух эти доходы будут потрачены, - говорит Хестанов. - У нас не настолько большие резервы. А пенсионеры составляют, грубо говоря, около трети населения. Соответственно, такое большое количество людей содержать за счет доходов от нефти и газа просто не получится, как бы мы этого ни хотели.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Мужество сообщать плохие новости

Дмитрий СМИРНОВ

Никто не любит приносящих плохие новости.

То, что всем на пять лет придется дольше работать, плохая новость. Можно сколько угодно говорить, что если этого не сделать, то экономика рухнет, рубль превратится в пыль, а солнце погаснет, но даже перед лицом неотвратимого - это плохая новость. Никто не хочет вставать раньше, работать дольше (подробности)

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Подробности читайте в ежедневном номере "Комсомольской правды" 30 августа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

Президент предложил существенно смягчить существующий проект изменений закона (подробности)

Путин - о будущих пенсиях: Мы не можем руководствоваться известным принципом «После меня — хоть потоп»

Прилетев в Омск, Владимир Путин прогулялся по отремонтированной улице Ленина, по уже появившейся в этом сибирском турне традиции пообщался с жителями города. Но главным мероприятием было совещание с членами правительства по социально-экономическим вопросам. За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин — весь состав кабмина, отвечающий за проведение пенсионной реформы. И Путин не стал долго тянуть (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Нидерландов арестовал долю «Газпрома» в компании-операторе «Голубого потока»
Песков: Россия найдет контраргументы на иск США в ВТО
Сражение за гребешки: в интернете появилось видео драки французских и английских рыбаков
На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню
Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за визит к пророссийской «украинской семье»
Лавров: Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по ситуации в сирийском Идлибе
Губернатор Вологодской области прокомментировал инициативы по изменению пенсионной реформы, выдвинутые Президентом страны
Житель Кореи лишился руки из-за некачественных суши
США готовятся подать иск в ВТО против России
Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников
Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США
Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией
Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии
Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Украина запретила импорт цементного клинкера из России
Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы