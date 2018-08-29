На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-29T18:43:55+03:00

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Почитать на природе — об этом мечтает каждый пятый москвич. Теперь это легко сделать, гуляя на ВДНХ. Здесь открылась уличная читальня, которая будет работать даже в темное время суток. Для того, чтобы взять книгу и лечь на газон почитать, не нужна регистрация, читательский билет. Но нужна совесть — книги после прочтения желательно ставить на место.

Читальня находится около строения №230 на Кольцевой дороге. Ее создали в виде деревянного куба. В новом пространстве посетители могут насладиться чтением в комфортной обстановке — в читальне есть подсветка, эргономичные скамейки и зарядные устройства для мобильных телефонов. Книг здесь пока не так много, среди представленных образцов классические произведения Пушкина, Лермонтова. Также представлена художественная, фантастическая и краеведческая литература.

- Сейчас гостям читальни доступно несколько десятков книг, но их ассортимент будет постоянно расти. Каждый желающий может принести уже прочитанные книги, тем самым пополнив фонды новой библиотеки, - сказали в пресс-службе ВДНХ.

ГДЕ: на Кольцевой дороге, около строения №230.

КОГДА: круглосуточно.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.