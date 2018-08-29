Песков: Россия найдет контраргументы на иск США в ВТО

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-29T18:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле не считают нормальной ситуацию с подачей во Всемирную торговую организацию иска США против России. Однако Москва сможет подобрать контраргументы для спора с американской стороной, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«(В администрации президента РФ) не считают нормальной (ситуацию с подачей иска), с другой стороны, это законное право, безусловно, Россия будет использовать здесь в данном случае всю широкую палитру контраргументов», - заявил Песков журналистам.

Ранее стало известно, что США запросили в ВТО консультации с российской стороной, что является первым шагом в процессе подачи иска. Поводом стали сборы, установленные Москвой на ряд импортируемых амеркианских товаров в ответ на пошлины США.

Напомним, с 5 августа Россия обложила пошлиной ряд импортных американских товаров в ответ на введенный США сбор на сталь и алюминий.

В частности, под российские пошлины попали отдельные виды импортных транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ставки составляют от 25% до 40%.

В марте этого года США установили пошлины на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия, как и другие пострадавшие от этих мер экспортеры, уже инициировала соответствующие разбирательства в ВТО. В случае, если в ходе консультаций не удастся достичь взаимоприемлемых решений, Москва попросит организацию передать спор на рассмотрение третейской группы.