Песков объяснил колебания рубля естественными рыночными процессами

СЕГОДНЯ 19:53 2018-08-29T19:54:10+03:00

По мнению пресс-секретаря президента, вслед за ослаблением курса национальной валюты может последовать коррекция

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В Кремле не испытывают беспокойства из-за последних колебаний курса рубля, считая их естественными рыночными процессами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такая среднесуточная волатильность, это процесс, который действительно мы имеем в последнее время», - отметил Песков.

По его мнению, вслед за ослаблением курса рубля может последовать коррекция и его укрепление.

Напомним, с начала месяца курс рубля заметно ослабел по отношению к доллару и евро на фоне новостей о введении первого пакета новых санкций США, на этот раз связанных с так называемым делом Скрипаля.

Очередные санкции Вашингтона вступили в силу 27 августа. В частности, они запрещают американским структурам кредитовать и финансировать организации, связанные с российским государством. Кроме того, существенно ограничивается обмен товарами военного и двойного назначения между странами.

По мнению экспертов, давление на рубль сохранится, в том числе в виду крайне вероятного введения в ноябре второго, более жесткого пакета американских санкций.