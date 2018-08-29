WP: Помпео запросил встречу с Лавровым перед введением второго пакета санкций США

СЕГОДНЯ 20:20 2018-08-29T20:21:13+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым запросил проведения личной встречи, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений перед вероятным введением второго пакета американских санкций в ноябре этого года.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, Помпео заявил Лаврову, что запрашивает встречу по указанию президента США Дональда Трампа. Утверждается, что российский министр принял предложение.

Место и время возможных переговоров не сообщается, вероятно, что встреча состоится на полях сессии Генассмаблеи в Нью-Йорке 18 сентября. По данным источников, стороны договорились обсудить контроль над вооружениями и создание бизнес-совета для содействия торговле между двумя странами.

В то же время представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила газете, что во время телефонного разговора Помпео и Лаврова тема возможного отказа от санкций не поднималась.

Напомним, 27 августа вступил в силу первый пакет антироссийских санкций США, на этот раз связанный с так называемым «делом Скрипалей». В частности, они запрещают американским структурам кредитовать и финансировать организации, связанные с российским государством. Кроме того, существенно ограничивается обмен товарами военного и двойного назначения между странами.

Вторая, более суровая часть санкций может быть введена в ноябре. Она предполагает понижение уровня дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет на торговлю между Россией и США, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, контролируемой правительством РФ, также блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.