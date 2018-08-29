Мифнин подсчитал затраты на инициативы Путина по пенсиям

СЕГОДНЯ 20:42 2018-08-29T20:42:03+03:00

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Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионном законодательстве потребует 500 млрд рублей. Такую оценку озвучил глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Президент Российской Федерации выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством и находятся в Государственной думе», - отметил министр.

По его словам, указанная сумма в первую очередь необходима для улучшения социального обеспечения людей в предпенсионном возрасте и пенсионеров. Затраты потребуют уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета Пенсионного фонда на трехлетний и шестилетний периоды.

«Соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня Путиным инициативы», - добавил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что изменения пенсионного законодательства не предполагают уменьшения трансферта в Пенсионный фонд, который, напротив, в ближайшие годы будет увеличиваться.

«Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан», - заключил чиновник.

Ранее в своем телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста. При этом глава государства признал, что уже 50-летним россиянам зачастую тяжело найти работу. В этой связи он предложил ввести ответственность за необоснованное увольнение с работы лиц, достигших «предпенсионного возраста».

Также президент предложил, что предпенсионный возраст должен начинаться за пять лет до выхода на пенсию: с 60 лет для мужчин (возраст выхода на пенсию планируют поднять до 65 лет) и с 55 лет для женщин (предлагаемый возраст выхода на пенсию — 60 лет).