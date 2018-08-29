Голикова: Повышение пенсионного возраста женщин до 60 вместо 63 лет обойдется в 3,2 трлн рублей в десятилетний период

СЕГОДНЯ 21:14 2018-08-29T21:14:43+03:00

С 2019 по 2028 годы пенсионная система получит около 7,8 трлн рублей от повышения пенсионного возраста

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В период с 2019 по 2028 годы пенсионная система РФ получит 7,8 трлн рублей в результате повышения пенсионного возраста. Об этом заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

«С 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста система получит примерно 7,8 трлн рублей. Все эти средства будут направлены на повышение пенсий», - подчеркнула Голикова.

В частности, по ее словам, в 2019 году повышение пенсионного возраста даст системе до 2,9 трлн рублей, однако на увеличение пенсионного обеспечения потратят 3,29 трлн, в том числе средства из бюджетного трансферта.

«Примерно к 2030-2031 году мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - добавила вице-премьер.

Она также отметила, что все дополнительные доходы Пенсионного фонда направят на индексацию пенсий темпами выше инфляции.

В свою очередь повышение возраста выхода женщин на пенсию до 60 вместо 63 лет в соответствии с предложениями президента сократит поступления в пенсионную систему на 3,2 трлн рублей в десятилетний период. По словам Голиковой, данная инициатива «является наиболее чувствительной» и затронет 2,4 млн граждан.

Ранее в своем телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста. При этом глава государства признал, что уже 50-летним россиянам зачастую тяжело найти работу. В этой связи он предложил ввести ответственность за необоснованное увольнение с работы лиц, достигших «предпенсионного возраста».

Также президент предложил, что предпенсионный возраст должен начинаться за пять лет до выхода на пенсию: с 60 лет для мужчин (возраст выхода на пенсию планируют поднять до 65 лет) и с 55 лет для женщин (предлагаемый возраст выхода на пенсию — 60 лет).