СЕГОДНЯ 22:37 2018-08-29T22:37:09+03:00

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж ответ на иск «Нафтогаза» о пересмотре тарифов на транзит Фото: Олег ЗОЛОТО

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«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж ответ на иск «Нафтогаза Украины» о пересмотре тарифов на транзит газа. Об этом говорится в квартальном отчете российского холдинга.

«Процессуальный график в настоящее время не составлен», - отмечается в документе.

В июле «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года и до окончания срока действия контракта, то есть до 31 декабря 2019 года.

Всего украинская компания рассчитывает взыскать с российского холдинга 11,58 млрд долларов. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что сумма требований может быть уменьшена, если «Газпром» забронирует транзитные мощности после 2019 года «и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России».

Напомним, между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют два контракта: на поставку газа Украине и транзит топлива по ее территории. Оба были подписаны в 2009 году и срок их действия истекает в 2019 году.

Однако с 2012 года «Нафтогаз» перестал выбирать законтрактованные объемы, а с 2015 года вообще заменил российский газ реверсными поставками из Европы. В свою очередь «Газпром» не прокачивал через территорию Украины договорные объемы топлива. В 2014 года обе компании направили встречные иски в Стокгольмский арбитраж.

В феврале 2018 года суд вынес итоговое решение по двум тяжбам, обязав «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов. В марте российская компания обжаловала вердикт и добивается его полной отмены.

Кроме того, «Газпром» направил в арбитраж иски о досрочном расторжении всех контрактов с «Нафтогазом».