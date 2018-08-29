2018-08-29T22:59:14+03:00
В мире

Глава МИД Франции: Говорить о миротворческой миссии ООН в Донбассе преждевременно

Жан-Ив Ле Дриан констатировал, что интенсивность конфликта на востоке Украины снизилась, но в нем продолжают гибнуть люди
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: REUTERS
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Говорить о миротворческой миссии ООН в Донбассе преждевременно, пока стороны не прекратят боевые действия в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

«Реализация минских соглашений - это единственный возможный путь, но скажем ясно: без политической воли на местах планировать возможную миссию ООН было бы преждевременно, если не сказать контрпродуктивно. Нельзя проводить операции по поддержанию мира, если мир еще не наступил», - подчеркнул дипломат, выступая на закрытии ежегодного совещания послов Франции за рубежом.

По мнению Ле Дриана, интенсивность конфликта на востоке Украины снизилась, но он продолжает уносить человеческие жизни.

«Вместе с Германией во время правительственной встречи в июне в Берлине мы взяли обязательства мобилизовать стороны для продвижения (мирного процесса), чтобы попробовать восстановить доверие. То есть прекратить огонь, отвести тяжелые вооружения, продвинуться в политическом плане», - добавил глава МИД Франции.

Министр констатировал, что конфликт в Донбассе остается «линией разлома» в отношениях между ЕС и Россией, о чем свидетельствуют постоянно продлеваемые европейские санкции против Москвы.

На фоне государственного переворота на Украине в 2014 году население Донбасса провозгласило независимость и создание Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, которая продолжается до сих пор. Жертвами конфликта по оценке ООН уже стали более 10 тысяч человек.

Киев и ЕС обвиняют Россию в прямой военной помощи ополчению ДНР и ЛНР, однако Москва отрицает свое участие в конфликте и называет его внутренним делом Украины.

С российской точки зрения вооруженная миссия ООН в Донбассе могла бы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Однако Украина настаивает на расширенном мандате миротворцев, а также на их размещении в первую очередь на границе с РФ.

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