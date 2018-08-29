В Лос-Анджелесе появится бульвар имени Обамы

СЕГОДНЯ 23:27 2018-08-29T23:33:31+03:00

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Городские власти и жители Лос-Анджелеса (штат Калифорния) решили увековечить «наследие» первого темнокожего и 44-го по счету президента США Барака Обамы, назвав в его честь одну из улиц мегаполиса.

«Официально: городской совет проголосовал за переименование дороги Родео в бульвар Обамы!» - сообщил на своей странице в Twitter мэр города Эрик Гарчетти.

«Мы очень рады, что это станет напоминанием гостям и жителям Лос-Анджелеса о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелеса», - добавил он.

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира и член Демократической партии США возглавлял американскую администрацию два срока подряд: с 2009 по 2017 год.

Оставив Белый дом после инаугурации нового президента, Барак Обама около трех месяцев провел в затворничестве на острове Тетиароа в Тихом океане, писал мемуары. Потом стал периодически появляться на людях и критиковать методы правления своего преемника Дональда Трампа. Правда, как ранее отмечал сайт kp.ru, имени его при этом никогда не называет.