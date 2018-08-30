Дочки Порошенко не поступили ни в один вуз Украины

СЕГОДНЯ 00:34 2018-08-30T00:59:35+03:00

Двойняшки Саша и Женя в этом году закончили британский колледж и, скорее всего, продолжат учебу за границей [фото]

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Сестры-двойняшки Евгения и Александра Порошенко, дочери президента Украины, скорее всего, предпочли получать высшее образование за границей. Их имен нет в списках базы ВНО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования), куда вносятся фамилии абитуриентов, зачисленных в любой из вузов страны.

На это обратило украинское интернет-издание «Страна.ua», чьи сотрудники внимательно изучили данные на портале ВНО, где можно узнать, кто куда поступил. Газета напоминает, что в этом году 18-летние Саша и Женя Порошенко закончили учебу в британском колледже, вернулись в Киев. И предполагает, что близняшки, вероятно, как и их старший брат Алексей, продолжат учебу за рубежом. Ныне депутат Верховной рады Алексей Порошенко закончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также бизнес-школу INSEAD во Франции.

Дочки Петра Порошенко – сестры-двойняшки Саша и ЖеняФото: Facebook

Фото: Facebook

Между тем, на изыскания «Страны.ua» уже ответили в пресс-службе первой леди Незалежной. Представитель Марины Порошенко пообещала обнародовать информацию о том, где будут получать высшее образование президентские дочки, «до начала учебного года».

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