2018-08-30T00:59:35+03:00
Политика

Дочки Порошенко не поступили ни в один вуз Украины

Двойняшки Саша и Женя в этом году закончили британский колледж и, скорее всего, продолжат учебу за границей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Сестры-двойняшки Евгения и Александра Порошенко, дочери президента Украины, скорее всего, предпочли получать высшее образование за границей. Их имен нет в списках базы ВНО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования), куда вносятся фамилии абитуриентов, зачисленных в любой из вузов страны.

На это обратило украинское интернет-издание «Страна.ua», чьи сотрудники внимательно изучили данные на портале ВНО, где можно узнать, кто куда поступил. Газета напоминает, что в этом году 18-летние Саша и Женя Порошенко закончили учебу в британском колледже, вернулись в Киев. И предполагает, что близняшки, вероятно, как и их старший брат Алексей, продолжат учебу за рубежом. Ныне депутат Верховной рады Алексей Порошенко закончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также бизнес-школу INSEAD во Франции.

Дочки Петра Порошенко – сестры-двойняшки Саша и Женя Фото: Facebook

Дочки Петра Порошенко – сестры-двойняшки Саша и ЖеняФото: Facebook

Фото: Facebook

Между тем, на изыскания «Страны.ua» уже ответили в пресс-службе первой леди Незалежной. Представитель Марины Порошенко пообещала обнародовать информацию о том, где будут получать высшее образование президентские дочки, «до начала учебного года».

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Не зря ведь говорят, что яблоко от яблони не далеко падает. В этом убедились украинские блогеры, когда заметили на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook его совместное с отцом фото. Их внимание приковали многочисленные награды, красовавшиеся на груди 82-летнего Алексея Порошенко. Среди них были Звезда Героя Украины и Звезда Героя Советского Союза (подробности).

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