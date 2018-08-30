2018-08-30T02:10:49+03:00
Общество

Ходорковский решил больше не давать денег на ЦУР

Бизнесмен объявил, что прекращает поддержку «Центра управления расследованиями» в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Олигарх Михаил Ходорковский сообщил, что прекращает поддержку Центра управления расследованиямиОлигарх Михаил Ходорковский сообщил, что прекращает поддержку Центра управления расследованиямиФото: REUTERS
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После гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике российских журналистов в Центральноафриканской Республике «Центра управления расследованиями» (ЦУР).

В заявлении олигарха говорится, что, изучив опубликованные в СМИ материалы, он пришел к выводу, что «существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)». По мнению Ходорковского, в этой ошибке виновата продюсерская группа ЦУР, в связи с чем он принял отставку главреда проекта Андрея Коняхина.

Бизнесмен подчеркнул, что даже частичная ответственность ЦУР в гибели россиян слишком велика, но и «с себя свою часть ответственности» он не снимает.

«Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему», - приводит слова Ходорковского ФАН.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм по заданию «Центра управления расследованиями» Ходорковского, были убиты 30 июля. По предварительной версии, целью нападения на россиян было ограбление: у них была с собой дорогая аппаратура. К расследованию убийства подключилась миссия ООН.

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