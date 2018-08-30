2018-08-30T02:51:14+03:00
Экономика

США подали в ВТО иск против России из-за ответных пошлин

В Минэкономразвития РФ отметили, что Вашингтон неверно интерпретирует природу мер Москвы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Штаб-квартира Всемирной торговой организацииШтаб-квартира Всемирной торговой организацииФото: REUTERS
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Американский иск в ВТО против России по поводу дополнительных пошлин на некоторые товары из Соединенных Штатов, введенных в ответ на пошлины на импорт стали и алюминия, прокомментировали в российском министерстве экономического развития.

«США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной», - сказали в ведомстве.

И пояснили, что Москва действует строго в рамках соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) «по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной» – США, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Вашингтон инициировал в ВТО спор с Россией в среду, 29 августа. Если запрошенные американской стороной ни к чему не приведут, спор передадут на рассмотрение третейской группы.

Напомним, новые пошлины США на импортную сталь и алюминий ударили и по российской металлургии, в ответ Москва предприняла «компенсирующие меры» — ввела повышенные ставки импортных пошлин (от 25 до 40%) на некоторые американские товары, аналоги которых производятся в нашей стране.

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